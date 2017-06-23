Внести правки на сайт, строго по тз

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок196 просмотров
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внести правки на сайт https://artyshock.org/, строго по тз

тз отправляю по запросу и в тем кто напишет в личное сообщение. "Интересно"

6 лет назад
oksimoron
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад