Доработки по интернет-магазину (HTML, MySQL, PHP)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки198 просмотров
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Польскому интернет-магазину на постоянной основе требуется web-программист который на одинаково хорошем уровне ориентируется как в вёрстке, так и в кодинге. 

Прошу к своему предложению прикреплять ссылки на сайты и перечень доработок которые там делали. Для того чтобы ориентироваться какого рода доработки требуются – прикрепляю первое ТЗ (возможно не всё будет понятно без погружения в проект, но для общего понимания будет достаточно). Отдельное внимание хочу обратить на то, что ищем специалиста не на одно ТЗ, а того кто готов на постоянной основе вносить необходимые изменения. Оплата с нашей стороны всегда вовремя. С вашей стороны – рассчитываю что всё будете делать в срок, задавать правильные вопросы и в случае необходимости вносить свои предложения по технической реализации тех или иных задач. 

Ссылка на проект: brakestock.pl

Указывайте цену и сроки окончательные.

PHPMySQLHTML
6 лет назад
dimawork
Дмитрий 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
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