Сайт на Jooml 3. Небольшие правки

Требуется собрать информацию с сайта smarttender.biz. (Пример страницы https://smarttender.biz/government/details/700000). Полученную информацию высылать в Excel. Проблема в том, что объем данных большой и сайт после определенного количества запросов блокирует ip. Этот вопрос нужно решить. Предложите варианты и цены. Структура ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ЕСТЬ сайт на Joomla 3 - glas-stone.ru
НУЖНО:
1) На главной ещё добавить блок ЧаВо. Прототип - http://tsybulkin.ru/gs/01-1_5.html
Вопросы копируем с glas-stone.ru/chavo
Изначально видно 3.
Желательно иметь возможность выбора какие именно, можно например первые то дате или сортировке.
При клике на "Посмотреть все вопросы - раскрывается спойер с полым списком вопросов. Работа плюсика - как на http://trendmedika.ru/kliniki/filial-1.html, то есть при открытии нового закрывается старый. При клике на "Задать свой вопрос" - форма как сейчас "Заказать звонок" + добавить поле для вопроса / сообщения".
2) Текст на шапке сделать шрифт покрупнее - см приложение
3) Добавить на шапке контакт для ватсапа - см приложение
4) Поменять текст заявки внизу на каждой странице каталога - см приложение
5) В подвале нужно добавить значок и ссылку на группу в ВК - https://vk.com/fartuk_skinali
ПИСАТЬ и обращаться ТОЛЬКО СЮДА!
ПРОШУ указать цену, сроки, этапы оплаты.
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