Сайт на Jooml 3. Небольшие правки

ЕСТЬ сайт на Joomla 3 - glas-stone.ru

НУЖНО:

1) На главной ещё добавить блок ЧаВо. Прототип - http://tsybulkin.ru/gs/01-1_5.html

Вопросы копируем с glas-stone.ru/chavo

Изначально видно 3.

Желательно иметь возможность выбора какие именно, можно например первые то дате или сортировке.

При клике на "Посмотреть все вопросы - раскрывается спойер с полым списком вопросов. Работа плюсика - как на http://trendmedika.ru/kliniki/filial-1.html, то есть при открытии нового закрывается старый. При клике на "Задать свой вопрос" - форма как сейчас "Заказать звонок" + добавить поле для вопроса / сообщения".

2) Текст на шапке сделать шрифт покрупнее - см приложение

3) Добавить на шапке контакт для ватсапа - см приложение

4) Поменять текст заявки внизу на каждой странице каталога - см приложение

5) В подвале нужно добавить значок и ссылку на группу в ВК - https://vk.com/fartuk_skinali

ПИСАТЬ и обращаться ТОЛЬКО СЮДА!

ПРОШУ указать цену, сроки, этапы оплаты.