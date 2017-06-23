Сайт на Jooml 3. Небольшие правки

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок138 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ЕСТЬ сайт на Joomla 3 - glas-stone.ru

НУЖНО:

1) На главной ещё добавить блок ЧаВо. Прототип - http://tsybulkin.ru/gs/01-1_5.html

Вопросы копируем с glas-stone.ru/chavo

Изначально видно 3.

Желательно иметь возможность выбора какие именно, можно например первые то дате или сортировке.

При клике на "Посмотреть все вопросы - раскрывается спойер с полым списком вопросов. Работа плюсика - как на http://trendmedika.ru/kliniki/filial-1.html, то есть при открытии нового закрывается старый. При клике на "Задать свой вопрос" - форма как сейчас "Заказать звонок" + добавить поле для вопроса / сообщения".

2) Текст на шапке сделать шрифт покрупнее - см приложение

3) Добавить на шапке контакт для ватсапа - см приложение

4) Поменять текст заявки внизу на каждой странице каталога - см приложение

5) В подвале нужно добавить значок и ссылку на группу в ВК - https://vk.com/fartuk_skinali

ПИСАТЬ и обращаться ТОЛЬКО СЮДА!

ПРОШУ указать цену, сроки, этапы оплаты.

6 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
  • Похожие заказы

  • Парсинг данных

    Требуется собрать информацию с сайта smarttender.biz. (Пример страницы https://smarttender.biz/government/details/700000). Полученную информацию высылать в Excel. Проблема в том, что объем данных большой и сайт после определенного количества запросов блокирует ip. Этот вопрос нужно решить. Предложите варианты и цены. Структура ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Правка на OpenCart

    Требуется внести правки в магазин на движке OpenCart. Работа разовая. Задание готово.  Могу выслать задание в Gmail, Viber,Telegramm ТЗ: https://goo.gl/JsyVDo * Цену обговорим после просмотра задания.  ** Условно поставлю 871 грн *** здесь отвечаю редко, прошу писать в источники что указаны выше **** ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка плагина для вордпресс

    Добрый день! Есть сайт, для которого разработан плагин по выведению точек на карту Яндекс. При этом есть фильтр, который фильтрует отображение точек. Фильтр тоже вписан в плагин. Есть другой сайт, на котором должна быть реализована таже ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Копирайтинг на тему создания сайтов, плагинов, дочерних тем

    $100

    Здравствуйте! Нужен толковый копирайтер, который также хорошо разбирается в HTML, PHP, CSS, Java для написания текстов о создании сайтов. Интересует тематика: - Создание сайтов на Вордпресс,  а также на HTML с использованием PHP, Java, CSS, MySQL. - Создание ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Исправить сайт на базе Битрикс

    При оформлении заказа через модуль СДЭК происходит ошибка расчета. Необходимо исправить эту ошибку. Пишите сроки и предлагайте сумму за которую готовы выполнить работу. Там ошибка при работе с модулем https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/ipol.sdek/ и только у физ лица у юр лиц нормально ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать чат через API Вконтакте (+разные плюшки)

    Ищем или индивидуальных разработчиков или команды! Нужно создать свой чат-интерфейс для общения от имени сообщества Вконтакте и от имени аккаунтов менеджеров Вконтакте в одном окне чата.  Это если в вкратце. В остальном - есть еще некоторые ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад