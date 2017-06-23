Копирайтинг на тему создания сайтов, плагинов, дочерних тем

Здравствуйте!

Нужен толковый копирайтер, который также хорошо разбирается в HTML, PHP, CSS, Java для написания текстов о создании сайтов. Интересует тематика:

- Создание сайтов на Вордпресс, а также на HTML с использованием PHP, Java, CSS, MySQL.

- Создание плагинов на Вордпресс.

- Создание дочерних тем для Вордпресс.

Добавляйте заявку только если вы действительно хорошо разбираетесь в данном вопросе. Рерайт с других сайтов не нужен.

Нужны качественные статьи.

В заявке укажите стоимость за 1000 знаков без пробелов.

Специально размещаю проект в разделе Веб-программирование, куда заходят программисты и веб-дизайнеры, чтобы найти грамотного в данном вопросе фрилансера.