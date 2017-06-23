Правка на OpenCart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка192 просмотра
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Требуется внести правки в магазин на движке OpenCart.

Работа разовая. Задание готово. 

Могу выслать задание в Gmail, Viber,Telegramm

ТЗ: https://goo.gl/JsyVDo

* Цену обговорим после просмотра задания. 

** Условно поставлю 871 грн

*** здесь отвечаю редко, прошу писать в источники что указаны выше

**** только Украина

OpenCart
6 лет назад
mazaalay
Евгений 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад