Помощь с установкой NivoSlider на Opencart 2.3.0.2

Здравствуйте ! Необходимо оптимизировать Mysql-запросы . модуль -парсар по обработке стал тормозить необходимо его отимизировать.. Жду предложений . Цена ? Сроки?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте ! Нужно установить и настроить слайдер на OpenCart 2.3.0.2 .
Оплата только по выполнению !!!
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть готовый интернет-магазин, не наполненный товарами, на опенкарт 2.3. Необходимо организовать постоянную двухстороннюю синхронизацию - выгрузка номенклатуры на сайт, выгрузка заказов с сайта, по расписанию. Версия 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Агент Плюс. Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.37.5).Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сайт сделан на modx revo. Агрегаторы следующие: https://payeer.com/ru/ https://www.paysera.com/v2/ru-RU/index Массовые выплаты подключить. На сайте используется 3 языка. Просьба писать сразу цену за услуги, сроки, и как с вами связаться. Оплата поэтапноВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна помощь с php парсером подробности лсВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Всем привет, нужно настроить магазин http://строим-мебель.рф/shop/. добавить шаблон, меню, добавить 2-3 товара, настроить оформление заказа.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно добавить дополнительный GET-параметр в форму заявки на всех 5-и формах. Запись его в БД и вывод в отчёте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо собратьтинтернет магазин ппрфюмерии на опенкарт. Порядка 500 наименований товаров. В качестве дизайна выберем тему или шаблон. Пишите свои предложения по цене/срокам в лс либо в скайп: rmilyutinВеб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Задача: Автоматически оплачивать мобильный телефон через платежную систему (любую удобную). Т.е. на вход скрипта подаем номер телефона и сумму оплаты, на выходе получаем оплаченный номер или ошибку (расшифрованную). Оплачивать надо более 200 номеров за раз.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
сайт делал на конструкторе wix.com оплата кончилась, купил домен на nic.ru сайт имел скрытые разделы, видео, ссылки на соцсети и интернет-магазин. сайт http://www.berendei-tea.com/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры Необходим скрипт либо плагин для фотошопа, которые выполняет следующие действия: 1. Открывает запрос на выбор файлов 2. Загружает выбранные файлы в один документ послойно 3. Собирает слои в группу и размещает их в ней, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад