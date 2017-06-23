Помощь с установкой NivoSlider на Opencart 2.3.0.2

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Здравствуйте ! Нужно установить и настроить слайдер на OpenCart 2.3.0.2 .

Оплата только по выполнению !!!

OpenCart
6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад