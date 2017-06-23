Оптимизировать модуль по обработке товаров.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте ! Необходимо оптимизировать Mysql-запросы . модуль -парсар по обработке стал тормозить необходимо его отимизировать.. Жду предложений . Цена ? Сроки?

6 лет назад
Vladimir8989
Владимир 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад