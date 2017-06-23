Сделать тест на web-сайте

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок189 просмотров
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Нужно сделать тест примерно как  на  этом сайте http://barbecue-black.ru (нажмите пройти тест) . 

6 лет назад
DV-massiv
Николай 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
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