Сделать тест на web-сайте

Привет, проект представляет площадку на которой пользователи могут получить акцию этого проекта, популярный на сегодня ICO. Название Банк не на пустом месте, банк будет размещен на площадке, когда она заработает. На площадке можно купить обеспеченную золотом ...
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Нужно сделать тест примерно как на этом сайте http://barbecue-black.ru (нажмите пройти тест) .
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