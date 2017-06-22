Добавить функционал телепередач на сегодня

Есть сайт на wordpress, на него необходимо добавить функционал телепередач (нужен только один провайдер). Страница с функционалом должна быть мультибраузерной, адаптивной, быстро загружаться, содержать тайтл, заголовок, дескрипшен, нормально индексироваться не содержать дублей и так далее.

Пример функционала:

http://www.vsetv.com/schedule_package_tricolor_day.html

http://www.tricolortv.info/teleprogramma?yclid=3482978098547526679

Просьба указывать стоимость и сроки разработки.