Добавить функционал телепередач на сегодня

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки121 просмотр
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Есть сайт на wordpress, на него необходимо добавить функционал телепередач (нужен только один провайдер). Страница с функционалом должна быть мультибраузерной, адаптивной, быстро загружаться, содержать тайтл, заголовок, дескрипшен, нормально индексироваться не содержать дублей и так далее.

Пример функционала:

http://www.vsetv.com/schedule_package_tricolor_day.html

http://www.tricolortv.info/teleprogramma?yclid=3482978098547526679

Просьба указывать стоимость и сроки разработки.

6 лет назад
Irayula
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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