Сайт на Angular JS

Б24 коробка Нужна Интеграция с 1с ут 8,2 - 10,3 Настройка в товарах торговые предложение . Настройка по правам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо провести аудит и внести правки в сайте.
JavaScript
Framework: Angular JS.
Только для опытных программистов.
Студентов прошу не беспокоить.
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