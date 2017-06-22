Доработка сайта на Wordpress

Нужно перенести 2 сайта на https без/с минимальными потерями позиций 1. Chesslabyrinth.ru - перенос сайта на https 2. shop.chesslabyrinth.ru - перенос сайта на https+решить проблему с редиректами (были неправильно установлены при смене адресов товаров)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт - массажисты .com.ua
Сайт сделан на WordPress установлен шаблон ClassifiedEngine вот этот https://www.enginethemes.com/themes/classifiedengine/
Это сайт объявлений массажистов, на главной выводиться только 12 объявлений и именно 12 рекомендуемых (ТОП) объявлений. Рекомендуемые (ТОП) объявления это проплаченые клиентами объявления.
В категориях и подкатегориях, например на странице "Все массажисты" выводятся все добавленные объявления на данный момент 497, причем выводятся с постраничной навигацией и по 24 объявления на странице. На первой странице, если не выбирать город и подкатегорию, то первыми выводятся все 20 рекомендуемых объявления. В админке каждое объявление можно помечать как рекомендуемое, на данный момент рекомендуемыми (ТОП) помечено именно 20 объявлений. При этом в будущем общее количество объявлений будет больше и в том числе и рекомендуемых (ТОП) объявлений станет тоже больше может быть и 100 и 200 рекомендуемых объявлений. И нужно реализовать следующее: чтобы на любой странице (главная , категория все массажисты, подкатегории), чтобы первые 12 (именно 12) объявлений выводилось бы именно случайные ТОП объявления, а потом 12 обычных (непроплаченных) объявления. На второй странице уже не будет ТОП объявлений, а только обычные в хронологическом порядке сортируемые по дате добавления (самые новые в самом верху), как сейчас. Причем те 12 ТОП объявлений, которые будут выводиться, они должны быть случайно взятые из общего списка ТОП объявлений. Должен срабатывать такой принцип как на olx. При каждом заходе на страницу "Все массажисты" или на главную или в подкатегорию будут показываться случайные 12 объявления из всех ТОП объявлений. При обновлении страницы должны вывестись уже другие 12 случайных ТОП объявлений из общего их числа. При этом нужно учитывать, что есть выбор города и подкатегории, может быть ситуация когда к определенному городу привязано всего только 3 или 4 ТОП объявления или вообще ни одного, это нужно учитывать, что 12 это максимальное число выводимых ТОП объявлений причем случайных из общего числа ТОП объявлений, которые подходят под выбранные пользователем параметры - город и подкатегория, если он выбирал, например СТАЖ МАССАЖИСТА или ВИД МАССАЖА.
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