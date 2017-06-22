Сделать копию сайта на вордпресс

Надо сделать копию сайта многостраничного (какого именно скину лично) один в один только в других цветах на вордпресс. Адаптивку конечно тоже. Сколько по стоимости и срокам? Проект горит

Есть также вариант получить верстку от нашего спеца, и уже это натянуть на вордпресс, настроить все по-человечески.

Оплата поэтапно либо в конце