Интеграция сайта с retailcrm

Здравствуйте. Нужно будет настроить 4 лэндинга (одинаковых по верстке формам и прочему, только разные товары и картинки). Сайты будут просто html кодом

Это все нужно подключить к retailcrm.

Нужно:

Поступление заказов с сайта

Поступление форм с сайта

Подключить СДЭК по api

Подключить Мой склад по api

Подключить ip телефонию

Оплата поэтапно