Подключить биткоин платёж к сайту

Здравствуйте! Такой вопрос есть сайт на движке ocStore 1.5.4 Необходимо перенести вкладку Элементы коллекции под картинку , чтобы были картинки с ценами как они во вкладке сейчас просто отображались под главной картинкой товара. http://keramix-crimea.ru/plitka/keramicheskaya_plitka_simferopol/interkerama-simferopol/batik_intarkerama_simferopol Вот такая вот задача! Сайт http://keramix-crimea.ru Ребята ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Подключить платёж в биткоинах
а) Что уже сделано:
Установлены плагины:
WooCommerce
GoUrl Bitcoin Payment Gateway & Paid Downloads & Membership
GoUrl Paid Memberships Pro – Bitcoin Payment Gateway Addon
GoUrl WooCommerce – Bitcoin Altcoin Payment Gateway Addon
Создан аккаунт в GoUrl, создана – Your Payment Boxes », прописаны приватный и открытый ключ биткоин кошелька электрум.
Проблемы которые надо решить: 1. не работает окно оплаты
выдаёт ошибку – Invalid gourl box MD5 HASH.
нужно добавить файл – файл приложен
Что должно получиться: Клиент может оплатить товар биткоинами или за другую валюту купить биткоин сразу на наш кошелек. Админ должен увидеть что поступил платеж.
2. Создать дробный товар
Товар сейчас стоит 40$ и есть возможность купить только целое число товара.
Нужно сделать возможность минимальной покупки до0,000 001 единиц товара.
Удалить лишние поля при оформление заказа – оставить только емайл.
Оплата поэтапно либо в конце
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