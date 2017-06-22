Подключить биткоин платёж к сайту

1. Подключить платёж в биткоинах

а) Что уже сделано:

Установлены плагины:

WooCommerce

GoUrl Bitcoin Payment Gateway & Paid Downloads & Membership

GoUrl Paid Memberships Pro – Bitcoin Payment Gateway Addon

GoUrl WooCommerce – Bitcoin Altcoin Payment Gateway Addon

Создан аккаунт в GoUrl, создана – Your Payment Boxes », прописаны приватный и открытый ключ биткоин кошелька электрум.

Проблемы которые надо решить: 1. не работает окно оплаты

выдаёт ошибку – Invalid gourl box MD5 HASH.

нужно добавить файл – файл приложен

Что должно получиться: Клиент может оплатить товар биткоинами или за другую валюту купить биткоин сразу на наш кошелек. Админ должен увидеть что поступил платеж.

2. Создать дробный товар

Товар сейчас стоит 40$ и есть возможность купить только целое число товара.

Нужно сделать возможность минимальной покупки до0,000 001 единиц товара.

Удалить лишние поля при оформление заказа – оставить только емайл.

Оплата поэтапно либо в конце