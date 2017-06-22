Подключить биткоин платёж к сайту

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1. Подключить платёж в биткоинах  

а) Что уже сделано:  

Установлены плагины:  

WooCommerce  

GoUrl Bitcoin Payment Gateway & Paid Downloads & Membership  

GoUrl Paid Memberships Pro – Bitcoin Payment Gateway Addon  

GoUrl WooCommerce – Bitcoin Altcoin Payment Gateway Addon  

Создан аккаунт в GoUrl, создана – Your Payment Boxes », прописаны приватный и открытый ключ биткоин кошелька электрум.  

Проблемы которые надо решить: 1. не работает окно оплаты    

выдаёт ошибку – Invalid gourl box MD5 HASH.  

нужно добавить файл – файл приложен  

Что должно получиться: Клиент может оплатить товар биткоинами или за другую валюту купить биткоин сразу на наш кошелек. Админ должен увидеть что поступил платеж.   

2.  Создать дробный товар  

Товар сейчас стоит 40$ и есть возможность купить только целое число товара.  

Нужно сделать возможность минимальной покупки до0,000 001 единиц товара.  

Удалить лишние поля при оформление заказа – оставить только емайл. 

Оплата поэтапно либо в конце

6 лет назад
gwyn-bleidd
Александр 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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