Программист WordPress

Необходим фрилансер (не студия) для внесение изменения в текущие плагины на WP (WooCommerce) (в особенности, работа с фильтрами товаров , модули доставки, оплаты, интеграция) и написание новых.

От фрилансера нужен опыт работы с WordPress, в частности WooCommerce (опыт разработки плагинов, хотя бы просто для WP - обязателен) и свободное время.

Жду предложений с указанием, Вашего привычного стиля работы и оплаты (почасовка/сдельно) и примеры работ (лучше всего ссылка на Github)