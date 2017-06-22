Программист WordPress

Имеется простой сайт на Joomla. Текущее главное меню - одноуровневое. Нужно сделать в нескольких пунктах выпадающее меню второго уровня и распределить часть контента из одних больших старых разделов в новые подуровни.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим фрилансер (не студия) для внесение изменения в текущие плагины на WP (WooCommerce) (в особенности, работа с фильтрами товаров , модули доставки, оплаты, интеграция) и написание новых.
От фрилансера нужен опыт работы с WordPress, в частности WooCommerce (опыт разработки плагинов, хотя бы просто для WP - обязателен) и свободное время.
Жду предложений с указанием, Вашего привычного стиля работы и оплаты (почасовка/сдельно) и примеры работ (лучше всего ссылка на Github)
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