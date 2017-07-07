Подкорректировать меню сайта на Joomla!

Веб-программированиеЗавершен9 заявок183 просмотра
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Имеется простой сайт на Joomla.

Текущее главное меню - одноуровневое. Нужно сделать в нескольких пунктах выпадающее меню второго уровня и распределить часть контента из одних больших старых разделов в новые подуровни.

Joomla
6 лет назад
dbukanov
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alexbrk77
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$20
2 дня
Спасибо Александру за качественную работу. Несмотря на чрезвычайно небольшую задачку, Александр был третим, кто брался за данную доработку. Т.к. мотор сайта был архи-древним, двое Исполнителей "развели руками". Александр сказал, что всё поправимо и сделал все ровно так, как было нужно. Рекомендую.
Дмитрий, отличный заказчик! Четко поставленная задача, мгновенная оплата. Работать одно удовольствие, очень рекомендую к сотрудничеству!
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