Подкорректировать меню сайта на Joomla!

Спасибо Александру за качественную работу. Несмотря на чрезвычайно небольшую задачку, Александр был третим, кто брался за данную доработку. Т.к. мотор сайта был архи-древним, двое Исполнителей "развели руками". Александр сказал, что всё поправимо и сделал все ровно так, как было нужно. Рекомендую.