Подкорректировать меню сайта на Joomla!

1. Натянуть новый интерфейс. 2. Ревью кода. 3. Доработка функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется простой сайт на Joomla.
Текущее главное меню - одноуровневое. Нужно сделать в нескольких пунктах выпадающее меню второго уровня и распределить часть контента из одних больших старых разделов в новые подуровни.
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