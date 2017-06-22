Нужно программу написанного на delfi под веб браузер

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка114 просмотров
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Нужно скачиваемую  программу написанного  на delfi ,  сделать  чтобы открвалась и через веб страницу браузера.   

Остальное могу обьяснить при общении .

6 лет назад
adsgroup1
Тимур 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-1)
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