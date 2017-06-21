Подключить биткоин платеж к сайту

Что нужно: 1. Ввод логина и пароля 2. Ввод капчи recaptcha (где квадратиками выбирать) через какой нибудь сервис 3. Сбор данных после авторизации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ по подключению биткоин к сайту
1. Подключить платёж в биткоинах
а) Что ужесделано:
Установлены плагины:
WooCommerce
GoUrl Bitcoin Payment Gateway& Paid Downloads & Membership
GoUrl Paid Memberships Pro - Bitcoin Payment Gateway Addon
GoUrl WooCommerce - Bitcoin Altcoin Payment Gateway Addon
Создан аккаунт в GoUrl, создана - Your Payment Boxes », прописаны приватный иоткрытый ключ биткоин кошелька электрум.
Проблемы которые надо решить: 1. не работает окно оплаты
выдаёт ошибку - Invalid gourl box MD5 HASH.
нужно добавить файл - файл приложен
Что должно получиться: Клиент может оплатить товарбиткоинами или за другую валюту купить биткоин сразу на наш кошелек. Админ
должен увидеть что поступил платеж.
2. Создать дробный товар
Товар сейчас стоит 40$ и есть возможность купить толькоцелое число товара.
Нужно сделать возможность минимальной покупки до0,000 001единиц товара.
3. Создать обмен одного товара надругой
Нужно сделать форму заявки обмена купленного товара надругой товар.
Заявки обрабатываются админом в ручную.
- Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Steam lvl up бот для обмена. Работа показана в видео [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp76uuKIHHtw]youtu.be/p76uuKIHHtw[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется специалисту по коду. Сайт на Joomla и VM – [url=http://alex-argo.ru/]alex-argo.ru[/url] В интернет-магазине указано 2 цены: обычная цена и цена по карте Арго. Нужно сделать так, чтобы в корзине при введении цифр в поле "Номер ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Pазрaбoтать proof of concept cкрипт, экcплуaтиpующий нижепpивeденную уязвимоcть. онa былa испрaвлeнa в 60oй вepcии хрoма, в текущeй(58 и 59) должна рaботать. https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=631151&can=1&q=uxss&sort=-modified%20os%20-m&colspec=ID%20Pri%20M%20Stars%20ReleaseBlock%20Component%20Status%20Owner%20Summary%20OS%20Modified Пеpeд oплатoй необходимо пoказать пpимеp pаботы через ТВ.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно спарсить с маркета все чугунные ванны с характеристиками ([url=https://market.yandex.ru/catalog/56371/list?glfilter=5126555%3A12110962&local-offers-first=0&deliveryincluded=0&onstock=1]https://market.yandex.ru/catalog/56371/list?...[/url]).Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Tpебуетcя пpoграммиcт для реализaции пpoекта по cоздaнию мобильнoго пpилoжeния. Нa дaннoм этaпе нeобходимa рaзpaботка дeмo-веpcии пpилoжeния на базе Aндpoида. Paбота включает: - подгoтовку 6-7 фрaгмeнтов нe включая экpаны log in, - рaзработку oднoй вeб-cтрaницы для презентации aппликации ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день, имеется сайт на ModX Evo. Необходимо ModX до последней версии, проверить на вирусы и при этом сохранить полную функциональность. Предлагайте свои услуги.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
есть сайт производителя https://elporta.byВеб-программирование18 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать или переделать на основе существующего онлайн-словарь (русско-английский и англо-русский словарь). На PHP+MySQL. Онлайн-словарь уже работает. Изначально он был создан на PHP+MySQL.Затем онлайн-словарь был переделан, поиск стал реализовываться через javascript, без участия серверной части ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно немного изменить код плагина e-commerce на сайте, чтобы описание категорий находилось не вверху, а внизу- под товарами.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад