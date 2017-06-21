Подключить биткоин платеж к сайту

ТЗ по подключению биткоин к сайту

1. Подключить платёж в биткоинах

а) Что ужесделано:

Установлены плагины:

WooCommerce

GoUrl Bitcoin Payment Gateway& Paid Downloads & Membership

GoUrl Paid Memberships Pro - Bitcoin Payment Gateway Addon

GoUrl WooCommerce - Bitcoin Altcoin Payment Gateway Addon

Создан аккаунт в GoUrl, создана - Your Payment Boxes », прописаны приватный иоткрытый ключ биткоин кошелька электрум.

Проблемы которые надо решить: 1. не работает окно оплаты

выдаёт ошибку - Invalid gourl box MD5 HASH.

нужно добавить файл - файл приложен

Что должно получиться: Клиент может оплатить товарбиткоинами или за другую валюту купить биткоин сразу на наш кошелек. Админ

должен увидеть что поступил платеж.

2. Создать дробный товар

Товар сейчас стоит 40$ и есть возможность купить толькоцелое число товара.

Нужно сделать возможность минимальной покупки до0,000 001единиц товара.

3. Создать обмен одного товара надругой

Нужно сделать форму заявки обмена купленного товара надругой товар.

Заявки обрабатываются админом в ручную.