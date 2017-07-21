Обновить сайт на ModX и проверить на вирусы

Веб-программированиеЗавершен6 заявок212 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день, 

имеется сайт на ModX Evo. Необходимо ModX до последней версии, проверить на вирусы и при этом сохранить полную функциональность.

Предлагайте свои услуги.

MODX
7 лет назад
game-life
32 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Nati_Babenko
Наталья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 часа назад
7 лет назад
$20
1 день
Спасибо большое за работу. Все выполнено качественно и быстро!
Исключительно положительные впечатления от сотрудничества. Рада буду новым задачам!