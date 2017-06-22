Трейд-бот steam

1. Натянуть новый интерфейс. 2. Ревью кода. 3. Доработка функционала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать трейд бота для сайта обменника
Задача бота:
При появление вещей на одном из 24 аккаунтов, кидать ему трейд с вещами, при этом учитывать какие вещи можно кидать, а какие нельзя
Считать разницу в сумме и докидывать различные скины для равной стоимости обмена
По необходимости могу сделать ТЗ
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Что нужно cдeлать: Mы обучающая кoмпaния. Bce тренинги и оплaту зaказов размeщаeм в cистеме Getcourse. Письма pacсылaeм c Activecampaign. Неoбxoдимo напиcaть скрипт, котoрый при oплатe любoгo пpoдуктa в Getcourse будет oтпpавлять тeг "Any-product-Client" в Activecampaign. У нас ужe ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна разработка сервиса для гарант системы. Суть: оформляем сделку между 2-мы людьми, принимаем платёжь от одного, второй оказывает услугу или поставляете товар и после подтверждения первого получает оплату за вычетом нашей комиссии. Платёжная система и прочее ...Закрыт6 лет назад
необходимо выполнить парсер который будет забирать данные в одном месте xml (JSON-фомат) и преобразовав их выдавать на сайте. Выдача должна быть на странице сайта с динамическим содержимым (часть страницы будет статической а часть будет формироваться ...Завершен6 лет назад
Вернуть кириллицу, сайт после взлома, wordpress imcar.com.uaЗавершен6 лет назад
- $26
ТЗ по подключению биткоин к сайту [b]1. Подключить платёж в биткоинах[/b] а) Что ужесделано: Установлены плагины: WooCommerce GoUrl Bitcoin Payment Gateway& Paid Downloads & Membership GoUrl Paid Memberships Pro - Bitcoin Payment Gateway Addon GoUrl WooCommerce - Bitcoin Altcoin Payment Gateway Addon Создан ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Что нужно: 1. Ввод логина и пароля 2. Ввод капчи recaptcha (где квадратиками выбирать) через какой нибудь сервис 3. Сбор данных после авторизацииВеб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно скачиваемую программу написанного на delfi , сделать чтобы открвалась и через веб страницу браузера. Остальное могу обьяснить при общении .Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Steam lvl up бот для обмена. Работа показана в видео [url=https://www.fl.ru/a.php?href=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp76uuKIHHtw]youtu.be/p76uuKIHHtw[/url]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется специалисту по коду. Сайт на Joomla и VM – [url=http://alex-argo.ru/]alex-argo.ru[/url] В интернет-магазине указано 2 цены: обычная цена и цена по карте Арго. Нужно сделать так, чтобы в корзине при введении цифр в поле "Номер ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад