Трейд-бот steam

Необходимо написать трейд бота для сайта обменника

Задача бота:

При появление вещей на одном из 24 аккаунтов, кидать ему трейд с вещами, при этом учитывать какие вещи можно кидать, а какие нельзя

Считать разницу в сумме и докидывать различные скины для равной стоимости обмена

По необходимости могу сделать ТЗ