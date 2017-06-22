Трейд-бот steam

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка176 просмотров
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Необходимо написать трейд бота для сайта обменника 

Задача бота: 

При появление вещей на одном из 24 аккаунтов, кидать ему трейд с вещами, при этом учитывать какие вещи можно кидать, а какие нельзя 

Считать разницу в сумме и докидывать различные скины для равной стоимости обмена 

По необходимости могу сделать ТЗ

6 лет назад
rer11
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад