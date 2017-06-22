DB для zip, csv файлов на IBExpert с Firebird.

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Здравствуйте, дорогие эксперты. 

Необходимо создать DB для zip, csv файлов используя IBExpert, который работает с Firebird. 

Изночально файлы находятся в zip формате, внутри хранятся csv, выобходимо создать DB на определённых условиях, выполняя парсинг и суммирование значений внутри csv. 

За исходными файлами, прошу писать в личку. 

6 лет назад
rer11
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад