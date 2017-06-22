Спарсить товары в интернет-магазине

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо спарсить товары с трех сайтов:

1. https://goo.gl/9VWXyh

2. https://goo.gl/dd4LE6

3. https://goo.gl/Kt4M8i

на этот сайт https://goo.gl/bGhLT4 , сайт с бд, на пхп самописной админ-панели.

Переносить нужно параметры:

1. Название товара

2. Основную и дополнительные фотографии

3. Цену текущую и старую

4. Размер или габариты товара

5. Материал если указан

6. Фурнитура если указано

Если не автоответ пишите 1102 и свой скайп, а также цену.

6 лет назад
developerw
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад