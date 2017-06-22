Настройка и редактирование WooCommerce

$150
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки267 просмотров
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1. Есть сайт на WordPress. Интернет-магазин

На сайте установлен дефолтный WooCommerce.

При оформлении заказа уведомление о новом заказе приходит клиенту, админу приходит короткое уведомление + копия полного уведомления, которое приходит клиенту (все в одном письме).

При смене статуса заказа, уведомление не приходит клиенту. Шаблоны текстов для уведомлений при смене статуса заказа готовы. Пришлю файлом

Проблема состоит еще в том, что в карточке заказа есть следующие статусы заказа:

- Обработка (выставляется по умолчанию) - нужен

- В ожидании оплаты - нужен

- Доставляется - нужен

- На удержании - не нужен

- Выполнен - нужен

- Отменен - нужен

- Возвращен - нужен

- Не удался - не нужен

А вот в сводном списке заказов, еслы выбрать заказ, то доступны следующие (очень непонятные статусы):

- Отметить В обработке

- На удержании

- Отметить как Выполнено.

Какова задача: сделать так, чтобы при смене статуса в карточке заказа (нужные статусы я указал, ненужные можно скрыть), приходило уведомление клиенту с текстом по моему шаблону. Статусы, которые доступны в сводном списке заказов наверное нужно как-то сопоставить с нужными статусами, но это на усмотрение разработчика.

2. Тот же сайт.

В карточке заказа невозможно никак редактировать заказ: ни добавить товар, ни изменить количество. Чтобы скорректировать заказ, нужно отменять заказ и вручную заново создавать.

Какова задача: прикрутить (по возможности готовое решение), которое позволит следующее:

 - Добавлять товарную позицию из списка товаров

 - Изменять количество товара в заказе

 - Удалять товарную позицию в заказе

3. Тот же сайт.

Выделяю задачу в отдельный пункт

Прикрутить возможность создавать заказ от имени зарегистрированного пользователя. Зачем это нужно: в магазине зарегистрированным клиентам за выполненные заказы начисляются бонусы. Некоторые клиенты просят создать заказ по телефону. Админу нужно создать заказ от имени клиента (такая возможность есть по умолчанию в Битрикс), чтобы за заказ начислялись бонусы

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WooCommerce
6 лет назад
Misterius
Валерий 
46 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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