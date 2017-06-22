Необходимо настроить формы обратной связи.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок136 просмотров
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Сайт - http://bright-design.ru

всего 5 типов разных страниц, где есть специфические формы отправки данных на емаил. 

необходимо настроить отправку, пример масок и поведения форм - http://debright.ru  (последний блок перед футером сайта)

Работа достаточно срочная! Жду предложений по цене и срокам! Работа по фтп на нашем сервере.

окно благодарности - https://yadi.sk/d/juX-lXke3KMJAi

настройка основных:

http://bright-design.ru/index.html - калькулято, акции, контакты

http://bright-design.ru/design-deposit.html - главный экран и получить скидку

http://bright-design.ru/design-offices.html - расчет стоимости

http://bright-design.ru/design-offices-kontekst.html - расчет стоимости, акции, загрузка каталога

http://bright-design.ru/gallery.html - расчет стоимости

http://bright-design.ru/price.html - калькулятор, каталог

http://bright-design.ru/examples-eququipment.html - главный экран, примеры комплектаций

http://bright-design.ru/examples-decorating.html - аналогично

так или иначе формы дальше повторяются....

6 лет назад
KEASioS
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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