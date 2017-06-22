Настроить плагин портфолио на HTML странице.

Имеется простой сайт на Joomla. Текущее главное меню - одноуровневое. Нужно сделать в нескольких пунктах выпадающее меню второго уровня и распределить часть контента из одних больших старых разделов в новые подуровни.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
имеется отлаженная страница сайта где портфолио работает нормально - http://bright-design.ru/design-penthouse.html
необходимо по такому же типу настроить страницу с общим портфолио - http://bright-design.ru/gallery.html
отличие только в том что что портфолио на этой странице будет идти 3 шт на 4 шт соответственно и должно быть 4-5 страниц переключения (цифры под портфолио) все внутреннее устроение портфолио как на первой странице. Портфолио будет наполняться вручную и самостоятельно, при работе достаточно будет поставить 1 тип помещения с первой страницы на все поля.
Работа достаточно срочная! Жду предложения по цене и срок реализации. Работа по фтп на нашем сервере.
предусмотреть возможность сортировки по выпадающему списку (например в коде перед путем фотографий ставим цифру от 1 до 10, это и определяет куда будет относиться помещение.
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