Настроить плагин портфолио на HTML странице.

имеется отлаженная страница сайта где портфолио работает нормально - http://bright-design.ru/design-penthouse.html

необходимо по такому же типу настроить страницу с общим портфолио - http://bright-design.ru/gallery.html

отличие только в том что что портфолио на этой странице будет идти 3 шт на 4 шт соответственно и должно быть 4-5 страниц переключения (цифры под портфолио) все внутреннее устроение портфолио как на первой странице. Портфолио будет наполняться вручную и самостоятельно, при работе достаточно будет поставить 1 тип помещения с первой страницы на все поля.

Работа достаточно срочная! Жду предложения по цене и срок реализации. Работа по фтп на нашем сервере.

предусмотреть возможность сортировки по выпадающему списку (например в коде перед путем фотографий ставим цифру от 1 до 10, это и определяет куда будет относиться помещение.