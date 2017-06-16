Маючи власні програмні рішення, використовуючи надійні технології та маючи 10 років досвіду як PHP розробник, я створюю надійні вебсайти з зручною панеллю адміністрування під індивідуальні потреби клієнта.
Чому я?
результат роботи яким задоволений клієнт - мій найвищий пріоритет
використовую сучасні, захищені технології
пишу чистий, зрозумілий іншим код
Що я пропоную:
створення сайтів з нуля під індивідуальні вимоги
редизайн старих сайтів та переведення їх на Laravel
розробка CRM для компанії
створення веб-магазинів
створення backend та API для мобільних додатків
оцінка проєктів та консультації
технічна підтримка
Чому Laravel?
Наразі, Laravel - мій основний інструмент який допомагає мені створювати надійні вебпроєкти. Це надзвичайно потужна та сучасна платформа. Ваш сайт буде настільки надійним та швидким, наскільки це можливо взагалі.
Я не використовую WordPress чи будь яку іншу публічну CMS. Зазвичай ці системи повільні, мають проблеми з безпекою, жахливе юзабіліті та купу непотрібного всередині. Я пропоную моїм клієнтам краще рішення. Я створюю інтерфейс адміністрування на Laravel враховуючи особливості проєкту та побажань клієнта.
Laravel - один з найпопулярніших PHP фреймворків зараз і має величезне ком'юніті.
Дизайн
можу працювати з дизайном/версткою яку надає замовник
можу виконати повний комплекс робіт по кастомізації під клієнта вибраного комерційного HTML шаблона дизайну (themeforest)
Мої скіли та досвід:
10+ років досвіду веб програмування
5 років досвіду роботи з PHP фреймворками
Використовую стек: Laravel / PHP / MySql / JQuery / Bootstrap
Software: IDE PhpStorm, Docker, SmartGit, Postman, MySql Workbench, X-Debug
Програмую дотримуючись таких практик як SOLID, KISS, DRY та правил чистого коду. Є досвід написання тестів для автоматизованого тестування проектів.
E-mail: [email protected]
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