Створення сайтів на Laravel з зручною системою управління, розробка CRM, технічна підтримка

Маючи власні програмні рішення, використовуючи надійні технології та маючи 10 років досвіду як PHP розробник, я створюю надійні вебсайти з зручною панеллю адміністрування під індивідуальні потреби клієнта.

Чому я?

результат роботи яким задоволений клієнт - мій найвищий пріоритет

використовую сучасні, захищені технології

пишу чистий, зрозумілий іншим код

Що я пропоную:

створення сайтів з нуля під індивідуальні вимоги

редизайн старих сайтів та переведення їх на Laravel

розробка CRM для компанії

створення веб-магазинів

створення backend та API для мобільних додатків

оцінка проєктів та консультації

технічна підтримка

Чому Laravel?

Наразі, Laravel - мій основний інструмент який допомагає мені створювати надійні вебпроєкти. Це надзвичайно потужна та сучасна платформа. Ваш сайт буде настільки надійним та швидким, наскільки це можливо взагалі.

Я не використовую WordPress чи будь яку іншу публічну CMS. Зазвичай ці системи повільні, мають проблеми з безпекою, жахливе юзабіліті та купу непотрібного всередині. Я пропоную моїм клієнтам краще рішення. Я створюю інтерфейс адміністрування на Laravel враховуючи особливості проєкту та побажань клієнта.

Laravel - один з найпопулярніших PHP фреймворків зараз і має величезне ком'юніті.

Дизайн

можу працювати з дизайном/версткою яку надає замовник

можу виконати повний комплекс робіт по кастомізації під клієнта вибраного комерційного HTML шаблона дизайну (themeforest)

Мої скіли та досвід:

10+ років досвіду веб програмування

5 років досвіду роботи з PHP фреймворками

Використовую стек: Laravel / PHP / MySql / JQuery / Bootstrap

Software: IDE PhpStorm, Docker, SmartGit, Postman, MySql Workbench, X-Debug

Програмую дотримуючись таких практик як SOLID, KISS, DRY та правил чистого коду. Є досвід написання тестів для автоматизованого тестування проектів.

E-mail: [email protected]