mirson

Ярослав mirson

 
40 летУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Створення сайтів на Laravel з зручною системою управління, розробка CRM, технічна підтримка

Маючи власні програмні рішення, використовуючи надійні технології та маючи 10 років досвіду як PHP розробник, я створюю надійні вебсайти з зручною панеллю адміністрування під індивідуальні потреби клієнта.

Чому я?

  • результат роботи яким задоволений клієнт - мій найвищий пріоритет

  • використовую сучасні, захищені технології

  • пишу чистий, зрозумілий іншим код

Що я пропоную:

  • створення сайтів з нуля під індивідуальні вимоги

  • редизайн старих сайтів та переведення їх на Laravel

  • розробка CRM для компанії

  • створення веб-магазинів

  • створення backend та API для мобільних додатків

  • оцінка проєктів та консультації

  • технічна підтримка

Чому Laravel?

Наразі, Laravel - мій основний інструмент який допомагає мені створювати надійні вебпроєкти. Це надзвичайно потужна та сучасна платформа. Ваш сайт буде настільки надійним та швидким, наскільки це можливо взагалі.

Я не використовую WordPress чи будь яку іншу публічну CMS. Зазвичай ці системи повільні, мають проблеми з безпекою, жахливе юзабіліті та купу непотрібного всередині. Я пропоную моїм клієнтам краще рішення. Я створюю інтерфейс адміністрування на Laravel враховуючи особливості проєкту та побажань клієнта.

Laravel - один з найпопулярніших PHP фреймворків зараз і має величезне ком'юніті.

Дизайн

  • можу працювати з дизайном/версткою яку надає замовник

  • можу виконати повний комплекс робіт по кастомізації під клієнта вибраного комерційного HTML шаблона дизайну (themeforest)

Мої скіли та досвід:

  • 10+ років досвіду веб програмування

  • 5 років досвіду роботи з PHP фреймворками

  • Використовую стек: Laravel / PHP / MySql / JQuery / Bootstrap

  • Software: IDE PhpStorm, Docker, SmartGit, Postman, MySql Workbench, X-Debug

  • Програмую дотримуючись таких практик як SOLID, KISS, DRY та правил чистого коду. Є досвід написання тестів для автоматизованого тестування проектів.

E-mail: [email protected]

PHPWordPressLaravelMySQLHTMLBootstrapjQueryDocker
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Отзывы заказчиков
KoronaKG
Алина 
30 летКиргизия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
41 отзыв
$20
10 баллов
7 лет назад
Поиск netcat
Работа выполнена качественно. В срок. Все технические сложности были решены быстро и эффективно.
все отлично, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
ArtemedoN
Артём 
38 летИзраиль
18 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Лэндинг пейдж тематика форекс
Грамотный и ответственный исполнитель, что очень важно в работе. Рекомендую.
Хорошая коммуникация, задержек с оплатой не было, задачи проверялись быстро. Рекомендую!
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