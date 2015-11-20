Верстка под Magento

Необходимо выполнить верстку под Magento, другими словами - создать тему для этой CMS. Скриншоты дизайна - во вложении.

Ищем гуру Magento который имеем необходимый опыт для быстрого и качественного выполнения работы.

Ждем ваши предложения по ценам и составу работ (тема / тема+установка на cms/тема + настройка системы и т.п.)

Т.е. верстка - это первичное, но внедрение под ключ тоже обсудим.