Верстка с интеграцией сайта с Modx

Есть дизайн в psd главной страницы, внутренней текстовой страницы и блога. Есть все тексты для сайта и изображения (высылаем потом). Необходимо сверстать странички и интегрировать с ModX. Необходимо добавить оставшиеся внутренние страницы на сайт (по той же модели, что и представленная в дизайне). Необходимо реализовать формы заявки на сайте, блог и модуль калькулятора (простой).

ТЗ и макеты стр. – yadi.sk/d/5iyHoz6OkaDS2

3и дедлайна, 3и части оплаты.

Срок: 10 дней (желательно 8).

Обязательно: оперативно отвечать по почте и скайп (не пропадать) https://yadi.sk/i/1h5YToEXkaESZ