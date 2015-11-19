Адаптивная верстка слайдера

HTML-версткаЗакрыт1 заявка201 просмотр
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Приветствую!

Ищем толкового верстальщика, который сможет воплотить в жизнь очень не простой слайдер. (http://clip2net.com/s/3qxljjr)

ТЗ:

  • Слайдер должен занимать весь первый экран монитора (как на данном сайте http://fastortheme.com/) и одинаково отображаться во всех мониторах до 1200px. (т.е. сохранять свои пропорции http://clip2net.com/s/3qxljjr)
  • Вокруг слайдера расположены превьюшки на который выводятся заголовки в кружечках. (видно на макете) Кружочки анимировано кружатся. http://c2n.me/3pQdhGF
  • На главном слайдере выводятся: заголовок, описание заголовка. Описание большое, кнопка подробнее на статью.http://c2n.me/3pQdnD2
  • Лини разделяющие превьюшки и сам слайдер должны быть выполнены как на макете http://c2n.me/3pQdwxi(четкие, не размытые и не обрезанные.)
  • При наведении на превьюшку, она становится не такой синей http://c2n.me/3pQdRdV
  • Переходы плавные.
  • При нажатии на курсор (http://c2n.me/3qxrKWb), который плавно дергается, скролит на второй экран пользователя (т.е. ниже слайдера).
  • Слайдер должен одинаково отображаться во всех последних браузерах.
  • Желательно выполнить данный слайд-шоу в виде готового модуля для drupal 7 или в простом javaScripts но что бы не было проблем с внедрением на cms.
  • Карусель под слайдером http://c2n.me/3qxvv5S делать не нужно. Если понадобится оплачивается отдельно!
Уже пытался один верстальщик сделать данный слайдер, но получилось у него вот так (http://dev-byter.com.ua/slaid/).

Сразу скажу что не правится:

- переход ужасный, нужен плавный переход сразу между слайдами а не с затемнением и появлением

- дергаются превьюшки при наведении

- неровные линии http://c2n.me/3qxsSdb (как будто гармошка.)

В ставке прошу указывать на лучшую работу похожего задания (анимации, слайдеры, галереи и т.п.), стоимость и сроки! PSD отправлю исполнителю.

Сразу прошу не тратить свое и наше время, если вы не уверены что справитесь!

8 лет назад
burshinchik
31 годПольша
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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