Адаптивная верстка слайдера

Есть лендинг, посмотреть можно [url=http://logos-consult.kg/konferensiya/]тут[/url] Нужно взять лендинг и сделать из него шаблон письма для рассылки. Шаблон должен быть адаптивным и правильно отображающимся в почтовых клиентах и браузерах (кросплатформеный и кросбраузерный). Кому интересно - оставляйте стоимость и сроки, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Ищем толкового верстальщика, который сможет воплотить в жизнь очень не простой слайдер. (http://clip2net.com/s/3qxljjr)
ТЗ:
- Слайдер должен занимать весь первый экран монитора (как на данном сайте http://fastortheme.com/) и одинаково отображаться во всех мониторах до 1200px. (т.е. сохранять свои пропорции http://clip2net.com/s/3qxljjr)
- Вокруг слайдера расположены превьюшки на который выводятся заголовки в кружечках. (видно на макете) Кружочки анимировано кружатся. http://c2n.me/3pQdhGF
- На главном слайдере выводятся: заголовок, описание заголовка. Описание большое, кнопка подробнее на статью.http://c2n.me/3pQdnD2
- Лини разделяющие превьюшки и сам слайдер должны быть выполнены как на макете http://c2n.me/3pQdwxi(четкие, не размытые и не обрезанные.)
- При наведении на превьюшку, она становится не такой синей http://c2n.me/3pQdRdV
- Переходы плавные.
- При нажатии на курсор (http://c2n.me/3qxrKWb), который плавно дергается, скролит на второй экран пользователя (т.е. ниже слайдера).
- Слайдер должен одинаково отображаться во всех последних браузерах.
- Желательно выполнить данный слайд-шоу в виде готового модуля для drupal 7 или в простом javaScripts но что бы не было проблем с внедрением на cms.
- Карусель под слайдером http://c2n.me/3qxvv5S делать не нужно. Если понадобится оплачивается отдельно!
Сразу скажу что не правится:
- переход ужасный, нужен плавный переход сразу между слайдами а не с затемнением и появлением
- дергаются превьюшки при наведении
- неровные линии http://c2n.me/3qxsSdb (как будто гармошка.)
В ставке прошу указывать на лучшую работу похожего задания (анимации, слайдеры, галереи и т.п.), стоимость и сроки! PSD отправлю исполнителю.
Сразу прошу не тратить свое и наше время, если вы не уверены что справитесь!
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