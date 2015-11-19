Адаптивная верстка слайдера

Приветствую!

Ищем толкового верстальщика, который сможет воплотить в жизнь очень не простой слайдер. (http://clip2net.com/s/3qxljjr)

ТЗ:

Слайдер должен занимать весь первый экран монитора (как на данном сайте http://fastortheme.com/) и одинаково отображаться во всех мониторах до 1200px. (т.е. сохранять свои пропорции http://clip2net.com/s/3qxljjr)

Вокруг слайдера расположены превьюшки на который выводятся заголовки в кружечках. (видно на макете) Кружочки анимировано кружатся. http://c2n.me/3pQdhGF

На главном слайдере выводятся: заголовок, описание заголовка. Описание большое, кнопка подробнее на статью.http://c2n.me/3pQdnD2

Лини разделяющие превьюшки и сам слайдер должны быть выполнены как на макете http://c2n.me/3pQdwxi(четкие, не размытые и не обрезанные.)

При наведении на превьюшку, она становится не такой синей http://c2n.me/3pQdRdV

Переходы плавные.

При нажатии на курсор (http://c2n.me/3qxrKWb), который плавно дергается, скролит на второй экран пользователя (т.е. ниже слайдера).

Слайдер должен одинаково отображаться во всех последних браузерах.

Желательно выполнить данный слайд-шоу в виде готового модуля для drupal 7 или в простом javaScripts но что бы не было проблем с внедрением на cms.

Карусель под слайдером http://c2n.me/3qxvv5S делать не нужно. Если понадобится оплачивается отдельно!

Уже пытался один верстальщик сделать данный слайдер, но получилось у него вот так ( http://dev-byter.com.ua/slaid/ ).

Сразу скажу что не правится:

- переход ужасный, нужен плавный переход сразу между слайдами а не с затемнением и появлением

- дергаются превьюшки при наведении

- неровные линии http://c2n.me/3qxsSdb (как будто гармошка.)

В ставке прошу указывать на лучшую работу похожего задания (анимации, слайдеры, галереи и т.п.), стоимость и сроки! PSD отправлю исполнителю.

Сразу прошу не тратить свое и наше время, если вы не уверены что справитесь!