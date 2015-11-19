Верстка лендинга

HTML-версткаЗавершен11 заявок215 просмотров
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Нужна верстка : кросбраузерность, резиновый дизайн 1400-800рх,  аккуратный валидный код, две рабочие формы, 2-а слайдера, размер лендинга 12 экранов. Срок максимум два дня с момента обсуждения и договоренности. Макет PSD предоставлю заинтересовавшим кандидатам. Буду рассматривать цену и портфолио

8 лет назад
SatoKan
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Alexsandr_S
Александр 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$60
2 дня
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