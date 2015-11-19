Верстка лендинга

Верстка двуязычного сайта из готового дизайна. CMS - Wordpress. Админка должна быть настроена таким образом, чтобы можно было редактировать или заменять любой элемент на сайте. По своей структуре сайт очень похож на [url=http://novodiacafes.com/]http://novodiacafes.com/[/url] (если сайт не открывается, ...