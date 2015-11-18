Правка верстки адаптивного сайта

HTML-версткаЗакрыт3 заявки220 просмотров
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После перехода на адаптивную версию сайта, в процессе тестирования были обнаружены некоторые ошибки.

Необходимо их исправить/доработать. Во вложении список необходимых правок.

В ответе на задание присылайте стоимость и сроки.

Оплата по факту выполнения на ЯД, Qiwi или по банкавским реквизитам.

Первой строкой ответа, напишите пожалуйста адрес сайта, который необходимо

доработать. Его можно узнать при ознакомлении со списком доработок.

8 лет назад
artfuturo
Андрей 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
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