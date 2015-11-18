Нужно стилизовать скролл выпадающего списка как на картинке.

Дизайн есть в psd. Код html и css страницы полностью готовы. Осталось только стилизовать скролл.

Заинтересованным сброшу все файлы.

Оплата ориентировочно 100WMR по результату работы. Добавляйте заявки, если такое уже делали.

Работу нужно выполнить в ближайшее время.