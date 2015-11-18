Переверстать шаблон сайта на джумле 3, Есть рабочий шаблон – мне нужно его переделать,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно стилизовать скролл выпадающего списка как на картинке.
Дизайн есть в psd. Код html и css страницы полностью готовы. Осталось только стилизовать скролл.
Заинтересованным сброшу все файлы.
Оплата ориентировочно 100WMR по результату работы. Добавляйте заявки, если такое уже делали.
Работу нужно выполнить в ближайшее время.
- Похожие заказы
- HTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! В нашей CRM-программе есть приложение - конструктор документов. Там хороший визуальный редактор и редактор html-кодов. Нам необходимо создать шаблоны около 10 документов - счет на оплату, акт приемки-сдачи работ, акт технического осмотра, доверенности, ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать верстку шаблона под рассылку.Завершен8 лет назад
Требуется ищу верстальщика, кто хорошо сверстает шаблон главной страницы и 15 доп. страниц. Срок не более 6-7 дней на все. -Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз") -Умение делать адаптивную верстку. -Хорошее ...HTML-верстка23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Привет All ! Есть интернет магазин текстиля (постельное, подушки, одеяла....), необходимо создать HTML шаблон продающего письма для рассылки клиентам с информацией о новых товарах. Рассылку буду делать сам через unisender, предпочтение людям с опытом в рассылках ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать шаблон WordPress. 1. закончить адаптацию названия файла в форме, чтобы не было такого сильного обрезания http://prntscr.com/93ofny 2. убрать пустые теги http://prntscr.com/93q8bg без изменения отступов и адаптации 3. выровнять блоки, в особенности левый, чтобы было как таблица, а не ...Завершен8 лет назад
Нужно сверстать письмо - https://yadi.sk/i/YTKOVpxckXJDR (макет скину исполнителю) Срок на завтра на утро. Если раньше, отлично. Верстка табличная. Текст текстом, фоны картинкой. Графику оптимизируем. Особенно внимание уделите корректному отображению в различных email-клиентах (Outlook, TheBat и др.). Детально по ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Человек взялся, недоделал и очень сильно подвёл по срокам необходимо доделать вёрстку вот дизайн - http://dev.bezumie.net/2.11/ вот вёрстка - http://bezumie.net/html/ Необходимо довести до конечного вида в соответствии с ТЗ - https://docs.google.com/document/d/16D9inF1MFEcopW5B-f7k_nzZW61EFCvKBXKofN-TNWw/edit?usp=sharingЗавершен8 лет назад