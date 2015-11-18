Адаптивная верстка проекта

Сделать верстку шаблона под рассылку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется ищу верстальщика, кто хорошо сверстает шаблон главной страницы и 15 доп. страниц. Срок не более 6-7 дней на все.
-Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз")
-Умение делать адаптивную верстку.
-Хорошее понимание и знание js.
ТЗ и шаблоны в личку.
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