Адаптивная верстка проекта

Требуется ищу верстальщика, кто хорошо сверстает шаблон главной страницы и 15 доп. страниц. Срок не более 6-7 дней на все.

-Умение верстать pixel perfect (так чтобы пиксель в пиксель, а не "на глаз")

-Умение делать адаптивную верстку.

-Хорошее понимание и знание js.

ТЗ и шаблоны в личку.