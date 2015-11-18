Сверстать сайт под WordPress

Добрый день.

Нужно очень быстро адаптивно сверстать небольшой сайт под WordPress.

Превью макетов в приложении, больше можете посмотреть здесь: https://www.dropbox.com/sh/spls0xadwlzr235/AADY7_mQ_8WKYe5ysQGg_5KAa?dl=0

1. Меню остаётся сверху, когда скроллим вниз.

2. Окно запроса появляется, когда пользователь скроллит вниз.

3. Лёгкая анимация для логотипа и слогана в слайдере (могу порекомендовать слайдер), требуется найти что-то похожее, как в файле FLAT SIZE 700-1000 sqft.JPG

4. Пользователи могут искать проекты по размеру и местонахождению и они будут видеть все подходящие проекты с помощью галереи в нашем портфолио.

Мультиязычность интегрирую сам, т.ч. её не учитывайте.

Предлагайте ваши цены, макс. срок - 1 сутки.