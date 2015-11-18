Сверстать сайт под WordPress

Нужно стилизовать скролл выпадающего списка как на картинке. Дизайн есть в psd. Код html и css страницы полностью готовы. Осталось только стилизовать скролл. Заинтересованным сброшу все файлы. Оплата ориентировочно 100WMR по результату работы. Добавляйте заявки, если такое уже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно очень быстро адаптивно сверстать небольшой сайт под WordPress.
Превью макетов в приложении, больше можете посмотреть здесь: https://www.dropbox.com/sh/spls0xadwlzr235/AADY7_mQ_8WKYe5ysQGg_5KAa?dl=0
1. Меню остаётся сверху, когда скроллим вниз.
2. Окно запроса появляется, когда пользователь скроллит вниз.
3. Лёгкая анимация для логотипа и слогана в слайдере (могу порекомендовать слайдер), требуется найти что-то похожее, как в файле FLAT SIZE 700-1000 sqft.JPG
4. Пользователи могут искать проекты по размеру и местонахождению и они будут видеть все подходящие проекты с помощью галереи в нашем портфолио.
Мультиязычность интегрирую сам, т.ч. её не учитывайте.
Предлагайте ваши цены, макс. срок - 1 сутки.
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