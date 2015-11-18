Верстка html

Добрый день. Нужно очень быстро адаптивно сверстать небольшой сайт под WordPress. Превью макетов в приложении, больше можете посмотреть здесь: https://www.dropbox.com/sh/spls0xadwlzr235/AADY7_mQ_8WKYe5ysQGg_5KAa?dl=0 1. Меню остаётся сверху, когда скроллим вниз. 2. Окно запроса появляется, когда пользователь скроллит вниз. 3. Лёгкая анимация для логотипа и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://daka1.ru/
Есть лендинг https://yadi.sk/i/FF6bo1KCkX3Vh
надо вот эту часть сверстать в хтмл http://joxi.ru/bmov76Kh6l8Nry
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