Верстка html

$20
HTML-версткаЗакрыт23 заявки327 просмотров
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Есть сайт http://daka1.ru/

Есть лендинг https://yadi.sk/i/FF6bo1KCkX3Vh

надо вот эту часть сверстать в хтмл http://joxi.ru/bmov76Kh6l8Nry 

HTML
8 лет назад
f96s
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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