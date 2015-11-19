Требуется верстка PSD-макетов

Нужна верстка дизайна Интернет магазина. Срочно. Дизайн достаточно сложный, интерактивный, нужно решать вопросы с кросс-браузерностью. Обычный набор страниц - главная+список товаров+карточка+корзина+информационный раздел+каталог услуг. Много слоев, динамики. Цена обсуждается. Описание интерфейса во вложении, превью страниц в архиве ...
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Здравствуйте.
Требуется верстка 2х PSD-макетов с привязкой к Steam-сервису.
Нужен толковый верстальщик с хорошим знанием js.
Студий не беспокоить.
Подробности в личку понравившемуся исполнителю.
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