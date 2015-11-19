Требуется верстка PSD-макетов

HTML-версткаЗакрыт8 заявок193 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется верстка 2х PSD-макетов с привязкой к Steam-сервису. 

Нужен толковый верстальщик с хорошим знанием js. 

Студий не беспокоить. 

Подробности в личку понравившемуся исполнителю. 

8 лет назад
Sly_imp
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
1 отзыв
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