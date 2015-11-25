Сверстать psd макет и посадить на Wordpress

Нужно сверстать адаптивный Лэндинг наподобие: [url=http://a.cappuccino.in.ua/]a.cappuccino.in.ua/[/url] Наше техзадание сейчас в работе у дизайнера, немного заранее ищем исполнителя по верстке. Что хотим от верстальщика: После получения ТЗ от дизайнера, решение всех вопросов под ключ, в том числе все формы ...