Доделать сайт на вордпресс. Есть косяки при вёрстке

Есть сделанный сайт на ВП new.mosgold.ru

1) Почему-то не переключается на мобильную версию, когда заходишь с планшета, мобилы. В браузере мозилла, могу переключиться на мобильную версию.

2) В разделе каталоги, кривое отображение таблицы с подразделами, в вёрстке всё нормально в мобильной версии

3) Пропадают таблицы в мобильной версии.

4) На главной страницы в популярных моделях и новинках первая картинка больше.

Просьба писать, стоимость и сроки.