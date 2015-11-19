Доделать сайт на вордпресс. Есть косяки при вёрстке

HTML-версткаЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Есть сделанный сайт на ВП new.mosgold.ru 

1) Почему-то не переключается на мобильную версию, когда заходишь с планшета, мобилы. В браузере мозилла, могу переключиться на мобильную версию. 

2) В разделе каталоги, кривое отображение таблицы с подразделами, в вёрстке всё нормально в мобильной версии 

3) Пропадают таблицы в мобильной версии. 

4) На главной страницы в популярных моделях и новинках первая картинка больше. 

Просьба писать, стоимость и сроки. 

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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