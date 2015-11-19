Нужно сделать шаблон письма из существующего лендинга

Есть лендинг, посмотреть можно тут

Нужно взять лендинг и сделать из него шаблон письма для рассылки.

Шаблон должен быть адаптивным и правильно отображающимся в почтовых клиентах и браузерах (кросплатформеный и кросбраузерный).

Кому интересно - оставляйте стоимость и сроки, я напишу в личку скайп тому, чьи условия устроят.

По условиям сотрудничества - работаем без предоплаты, как будет сделано - покажете, оплачиваем.