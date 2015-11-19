Доработка вёрстки LP сейчас

$50
HTML-версткаЗакрыт8 заявок220 просмотров
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Доработка вёрстки LP сейчас, создать мобильную версию, доработать один блок, и подключить формы, бюджет 50$ сроки 2 часа, оплата по факту без авансов

8 лет назад
revalkej
Валерий 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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