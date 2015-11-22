Доработать верстку скрипта

Приветствую нужно переверстать сайт для мобильной версии http://spbwoodbuilder.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на новый скрипт "натянуть" статую верстку.
Оплата $15 по курсу. Срок 1 день.
- Похожие заказы
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Доработка вёрстки LP сейчас, создать мобильную версию, доработать один блок, и подключить формы, бюджет 50$ сроки 2 часа, оплата по факту без авансовHTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $180
Есть дизайн в psd главной страницы, внутренней текстовой страницы и блога. Есть все тексты для сайта и изображения (высылаем потом). Необходимо сверстать странички и интегрировать с ModX. Необходимо добавить оставшиеся внутренние страницы на сайт (по ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день Есть уже утвержденный дизайн всех страниц сайта. Необходимо сделать адаптивную порезку под все разрешения (мин разрещение 320 пикселей). Нужен адекватный и ответственный исполнитель. Просьба не пишите в личку. Стоимость и сроки указывайте в заявке. Исходники будут высланы выбранному исполнителю.HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть psd макет сайта (главная+2 внутренние страницы). Необходимо сверстать адаптивно и посадить на движок. Функционал как у qlean.ru (личный кабинет, оплата с сайта и т.д.) ознакомьтесь подробно. Предлагайте сроки и цену. Болеющих, пропадающих и т.п. ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть лендинг. В нем нужно доверстать: 1. 3 простых новых блока 2. новое окошко Верстка предельно простая, из скриптов - простейший слайдер. Срок - 1 день. По деньгам пишите предложения. Все ссылки и ТЗ вышлю кандидатам.HTML-верстка26 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нам необходимо сверстать и натянуть дизайн на интернет магазин 1с битрикс. Формат *psd. Прошу Вас при отклике указывать ориентировочную стоимость и срок.HTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Ищем толкового верстальщика, который сможет воплотить в жизнь очень не простой слайдер. ([url=http://clip2net.com/s/3qxljjr]http://clip2net.com/s/3qxljjr[/url]) ТЗ: [list=1][*]Слайдер должен занимать весь первый экран монитора (как на данном сайте http://fastortheme.com/) и одинаково отображаться во всех мониторах до 1200px. (т.е. сохранять свои пропорции [url=http://clip2net.com/s/3qxljjr]http://clip2net.com/s/3qxljjr[/url][url=http://clip2net.com/s/3qxljjr][/url])[*]Вокруг ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть лендинг, посмотреть можно [url=http://logos-consult.kg/konferensiya/]тут[/url] Нужно взять лендинг и сделать из него шаблон письма для рассылки. Шаблон должен быть адаптивным и правильно отображающимся в почтовых клиентах и браузерах (кросплатформеный и кросбраузерный). Кому интересно - оставляйте стоимость и сроки, ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Макет страниц здесь. https://www.dropbox.com/sh/m6taaf6pza0bobs/AAA4D0jqXPwmIUzk3Sy_9SMxa?dl=0 + еще по 1 странице в 5-6 экранов для каждой версии сайта. Просьба внимательно ознакомиться с макетами. ТЗ – исполнителю. Требования к верстке: - Кроссбраузерность - Отсутствие ошибок -. Высокая скорость работы - Адаптивность Шаблонные ответы – в отказ. Без опыта ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад