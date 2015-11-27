Одна страница, 40 ед. товара. Возможность удобно редактировать товар, добавлять и пр.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копипаст страницы html без сторонних скриптов, таких как онлайн чат, коды метрики/аналитики и т.п.
Т.е нужна "голая" работающая страница.
Ссылка на страницу в прикрепленном файле
Предлагайте адекватные цены.
P.S Соответственно, все сопутствующие файлы должны располагаться на моем хостинге.
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