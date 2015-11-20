Адаптивать верстку для мобильных устройств

HTML-версткаЗакрыт19 заявок196 просмотров
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Нужно сделать адаптивную верстку для сайта-каталога (сайт уже есть), но верстка не адаптивная. Скрин во вложении. Пишите цену и сроки.

8 лет назад
rokos
Роман 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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