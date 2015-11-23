Верстка лендинг пейдж 2 страницы. bootstrap

Добрый вечер! Необходимо за 3 календарных дня сделать адаптивный сайт по данному дизайну - [url=https://yadi.sk/d/gEkfzqFIkaf4Z]https://yadi.sk/d/gEkfzqFIkaf4Z[/url] В разделе ресурсы сделать бронирование конференц-зала по примеру старого сайта - [url=http://time.smg22.ru/info/conference-hall]http://time.smg22.ru/info/conference-hall[/url] Прикрутить сайт к вордпресс и наполнить сайт нашими материалами. Оплата по факту выполненых работ, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно сверстать 2 страницы, с использованием bootstrap ( модальные окна, прокрутка по странице, открывающиеся картинки на весь экран)
исходник psd.
https://node1.scrhunter.com/d2da27fc077addaced83a0ed994010a9/f3e9xbb15tyhgc.png
https://node1.scrhunter.com/d2da27fc077addaced83a0ed994010a9/jducwbhzgj2b2t.png
желательно по быстрее.
оплата ПБ карта или яндекс деньги.
просьба указывать суммы и сроки.
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