Генератор контента

Необходим [b]фрилансер [/b](не студия) для внесение изменения в текущие плагины на WP (WooCommerce) (в особенности, работа с фильтрами товаров , модули доставки, оплаты, интеграция) и написание новых. От фрилансера нужен опыт работы с WordPress, в частности ...