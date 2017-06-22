Добрый день!

Проблема с формой обратной связи в мобильной версии сайта

Сайт на Вордпресс

Есть форма обратной связи связи из 7 ми полей

В десктопной версии все поля работают как должны

В мобильной (узкий формат) не заполняются два поля: при клике ни чего не происходит, нет возможности ввести текст.

Остальные поля работают.

Нужно исправить ошибку и показать где именно она была:

в какой файл (путь к файлу) вносились изменения и какие именно

ссылку на сайт скину в переписке