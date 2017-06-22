Проблема с формой обратной связи в мобильной версии сайта

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок121 просмотр
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Добрый день! 

Проблема с формой  обратной связи в мобильной версии сайта 

Сайт на Вордпресс 

Есть форма обратной связи связи из 7 ми полей 

В десктопной версии все поля работают как должны 

В мобильной (узкий формат) не заполняются два поля: при клике ни чего не происходит, нет возможности ввести текст. 

Остальные поля работают. 

Нужно исправить ошибку и показать где именно она была: 

в какой файл (путь к файлу) вносились изменения и какие именно 

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6 лет назад
vagors
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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