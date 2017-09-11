Скрипт перемешивания строк

Расширение должно отслеживать следующую активность пользования браузером Firefox: 1). Сколько раз "гуглили" 2). Сколько сайтов посещали 3). Сколько страниц посещали 4). Сколько времени пробыли на каждом сайте (в среднем), кроме всех доменов Google 5). Кол-во дней с достижением активности (об ...
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Здравствуйте. Нужен такой скрипт:
Он должен максимально перемешивать строки
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