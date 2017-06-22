Доработка сайта на битриксе

Требуется реализовать на сайте (cms битрикс) следующий функционал:

1. Возможность переключать по городам, при этом:

- меняется url на сайте, пример site.ru/catalog/ufa – при переключении на Уфа

2. В шапке сайта при переключении города, меняем Пункт выдачи, первый указываем в шапку, остальные открываются по ссылке во всплывающем окне

(Еще 5 пунктов выдачи) на соответствующие в этом городе (информация из модуля СДЭК или DPD).

3. В разделах каталога меняем название заголовка h1 (и все meta теги, титл, описание..) с подстановкой города в зависимости от url, к примеру:

Золотые браслеты в Самаре (url site.ru/catalog/samara/zoloto/braslety/) | Золотые браслеты в Ростове на дону

(url site.ru/catalog/rostov-na-dony/zoloto/braslety/)

4. Для карточек товара url для всех городов (разделов) одинаковые (не дублируются), без указания города в url, к примеру

site.ru/catalog/zoloto/braslety/braslet_iz_zolota_ 050343/

Пример реализации (требуется полная копия функционала): au – zoloto . ru

Возможно есть готовые модули, или доработать существующие. Жду предложений.

Спасибо.