Доработка сайта на битриксе

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка139 просмотров
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Требуется реализовать на сайте (cms битрикс) следующий функционал: 

1. Возможность переключать по городам, при этом: 

- меняется url на сайте, пример site.ru/catalog/ufa – при переключении на Уфа 

2. В шапке сайта при переключении города, меняем Пункт выдачи, первый указываем в шапку, остальные открываются по ссылке во всплывающем окне 

(Еще 5 пунктов выдачи) на соответствующие в этом городе (информация из модуля СДЭК или DPD). 

3. В разделах каталога меняем название заголовка h1 (и все meta теги, титл, описание..) с подстановкой города в зависимости от url, к примеру: 

Золотые браслеты в Самаре (url site.ru/catalog/samara/zoloto/braslety/) | Золотые браслеты в Ростове на дону  

(url site.ru/catalog/rostov-na-dony/zoloto/braslety/

4. Для карточек товара url для всех городов (разделов) одинаковые (не дублируются), без указания города в url, к примеру  

site.ru/catalog/zoloto/braslety/braslet_iz_zolota_ 050343/ 

Пример реализации (требуется полная копия функционала): au – zoloto . ru 

Возможно есть готовые модули, или доработать существующие. Жду предложений. 

Спасибо. 

6 лет назад
Sasha121989
Александр 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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