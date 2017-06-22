Доработка сайта на битриксе

Здравствуйте. Нужен такой скрипт: https://toster.ru/q/428383 Он должен максимально перемешивать строки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализовать на сайте (cms битрикс) следующий функционал:
1. Возможность переключать по городам, при этом:
- меняется url на сайте, пример site.ru/catalog/ufa – при переключении на Уфа
2. В шапке сайта при переключении города, меняем Пункт выдачи, первый указываем в шапку, остальные открываются по ссылке во всплывающем окне
(Еще 5 пунктов выдачи) на соответствующие в этом городе (информация из модуля СДЭК или DPD).
3. В разделах каталога меняем название заголовка h1 (и все meta теги, титл, описание..) с подстановкой города в зависимости от url, к примеру:
Золотые браслеты в Самаре (url site.ru/catalog/samara/zoloto/braslety/) | Золотые браслеты в Ростове на дону
(url site.ru/catalog/rostov-na-dony/zoloto/braslety/)
4. Для карточек товара url для всех городов (разделов) одинаковые (не дублируются), без указания города в url, к примеру
site.ru/catalog/zoloto/braslety/braslet_iz_zolota_ 050343/
Пример реализации (требуется полная копия функционала): au – zoloto . ru
Возможно есть готовые модули, или доработать существующие. Жду предложений.
Спасибо.
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