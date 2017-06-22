Нужно сделать плагин модуля оплаты Alpha Bank для OpenCart 2.3.0.2

С почином. Так как у Рината на этот момент не было ни единого отзыва (первая заявка), я попросил сделать предоплату. Ринат пообещал оплатить в течение 25 минут. Ну так получилось, что за это время я собственно успел реализовать поставленную задачу. Ринат сорвался с места и пошел в постамат кидать оплату, потому, что пообещал. Редко встретишь таких ответственных людей. Другой бы сказал - ну сделал - молодец. Никто тебя не торопил работать. Ведь договорились о том что работать начну после оплаты. В общем очень рекомендую к сотрудничеству как ответственного, порядочного, адекватного заказчика.