rinatdossayev

Ринат Досаев rinatdossayev

 
40 летКазахстан/Астана
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$130
10 баллов
6 лет назад
Нужно провести SEO оптимизацию сайта
Работу оплатил в полном объеме, регулярно на связи по всем вопросам. Рекомендую!
Тарас в отличии от многих согласился работать по постоплате по факту выполненных работы. Все сделал в сроки. Мы очень довольны. Работа соответствует цене. Рекомендую!
Ответный отзыв
seo-guild
Тарас 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
день назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Провести SEO по выведению opencart сайта на первые страницы поиска
Порядочный и внимательный заказчик. Приятно работать с Ринатом, всегда на связи и быстро оплачивает работу. Рекомендую!
Тарас все грамотно изложил по аудиту сайта, указал на все необходимые аспекты, предоставил весомый документ по анализу нашего магазина. Рекомендую как честного и порядочного человека. Многого не обещает, реалистично смотрит на ожидаемые результаты. Работу приняли, будем сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
kur1977
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать плагин модуля оплаты Alpha Bank для OpenCart 2.3.0.2
С почином. Так как у Рината на этот момент не было ни единого отзыва (первая заявка), я попросил сделать предоплату. Ринат пообещал оплатить в течение 25 минут. Ну так получилось, что за это время я собственно успел реализовать поставленную задачу. Ринат сорвался с места и пошел в постамат кидать оплату, потому, что пообещал. Редко встретишь таких ответственных людей. Другой бы сказал - ну сделал - молодец. Никто тебя не торопил работать. Ведь договорились о том что работать начну после оплаты. В общем очень рекомендую к сотрудничеству как ответственного, порядочного, адекватного заказчика.
Сергей очень коммуникабельный специалист, всегда приятно общаться с таким позитивным человеком, кроме того оказался настоящим профессионалом и менее чем за 25 минут решил проблему совместимости плагина. Я думал работа займет не менее рабочего дня, но он уложился в 25 минут, это признак профессионала. Очень благодарен Сергею за положительный опыт сотрудничества. В будущем однозначно буду работать с ним.
Ответный отзыв