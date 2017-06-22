rinatdossayev

Необходимо по готовому анализу провести SEO сайта аудиотехники в РК
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать SEO сайта www.avmk.kz аудит есть готовыйПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно для интернет-магазина www.avmk.kz составить семантическое ядро на 8 страниц, настроить 301-й редирект, составить метатеги title, description, keywords для всех страниц с учетом расширенного семантического ядра на 8 страниц, настроить файл robots.txt, обновить файл ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать SEO продвижение магазина www.avmk.kz на первые страницы поискаПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо провести SEO магазина аудиотехники www.avmk.kz работающего на opencart по выведению сайта на первые страницы поиска.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Имеется сайт на OpenCart 2.3.0.2 для него нужно сделать плагин модуля оплаты Alpha Bank. На данный момент пытался допилить плагин отсюда https://github.com/InterWaveRussia/OpenCart-Alphabank, все как бы работает но зависает страница перенаправления и ничего не происходит. В принципе если возможно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад